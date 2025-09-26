Pragmatica contraria ai boicottaggi esperta di conti | chi è Laura Ramaciotti nuova presidente Crui
E' la seconda donna a guidare la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) dopo il mandato di Giovanna Ian. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: pragmatica - contraria
I Pugni di Paolo. . Un caffè con Paolo Puntata 3268 La pragmatica della comunicazione - facebook.com Vai su Facebook
Pragmatica, contraria ai boicottaggi, esperta di conti: chi è Laura Ramaciotti, nuova presidente Crui - E sulle richieste di interruzione degli accordi con Israele rivendica: "L'università crea ... Scrive ilfoglio.it