Posteggia il furgone per fare una consegna e i ladri portano via più scatole di salumi
Forse quel furgone e quell'autista impegnato a fare consegne lo avevano visto più volte. Forse nell'ultima occasione lo hanno proprio atteso. E non appena il quarantenne, autista di una ditta commerciale, ha parcheggiato e si è allontanato dal furgone per consegnare un pacco e fare colazione al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: posteggia - furgone
Posteggia e va a pagare il ticket, tre minuti dopo trova la multa: «Neanche il tempo di fare la fila» - Posteggia l’auto, si dirige al parcometro, ma quando torna con il ticket da esporre, trova già la multa. Scrive corriereadriatico.it
Furgone per il trasporto farmaci bloccato. Arriva la Forestale e consegna l’ossigeno - Il mezzo non era in grado di ripartire a causa di un incidente stradale. Da lanazione.it