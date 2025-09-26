Poste tagliato il traguardo dei 100mila passaporti

Firenzetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane taglia il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall’avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto con il documento rilasciato dall’ufficio postale “Pescara 6”, in Abruzzo. Anche i quattro uffici postali della provincia di Firenze dove è attivo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Poste Italiane, tagliato il traguardo dei 100.000 passaporti erogati

