Poste tagliato il traguardo 100mila passaporti erogati
Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall’avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto in Abruzzo, con il documento rilasciato dall’ufficio postale “Pescara 6” del capoluogo adriatico. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti negli uffici postali è partito, a marzo dello scorso anno, a seguito di una convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy. Dopo una prima fase di avvio nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, inclusi nel progetto Polis, il servizio è stato esteso ai grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: poste - tagliato
Poste Italiane, tagliato il traguardo dei 100.000 passaporti erogati
"Raccontava che era stato sbattuto al muro, la raccontava che lo bullizzavavano lo chiamavano femminuccia e "Nino D'Angelo", si era tagliato i capelli a posta per non esser un "Nino D'Angelo". Ho sempre parlato con due vicepresidi, con mia moglie abbiamo - facebook.com Vai su Facebook
Poste taglia il traguardo dei 100mila passaporti erogati - Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Lo riporta ansa.it
Poste al "traguardo dei centomila passaporti erogati" - "Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Da msn.com