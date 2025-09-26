Poste Italiane tagliato il traguardo dei 100.000 passaporti erogati

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto in Abruzzo, con il documento rilasciato dall'ufficio postale “Pescara 6” del capoluogo adriatico. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti negli uffici postali è partito, a marzo dello scorso anno, a seguito di una convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy. Dopo una prima fase di avvio nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, inclusi nel progetto Polis, il servizio è stato esteso ai grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

