Poste italiane taglia il traguardo dei 100 mila passaporti erogati
Poste italiane ha tagliato il traguardo dei 100 mila passaporti erogati a poco più di un anno dall’avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto in Abruzzo, con il documento rilasciato dall’ufficio postale Pescara 6 del capoluogo adriatico. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti negli uffici postali è partito, a marzo 2024, a seguito di una convenzione firmata tra Poste italiane, il ministero dell’Interno e il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo una prima fase di avvio nei comuni con meno di 15 mila abitanti, inclusi nel progetto Polis, il servizio è stato esteso ai grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
