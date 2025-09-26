Poste Italiane ha superato la soglia dei centomila passaporti rilasciati nei propri uffici. Un risultato raggiunto in poco più di un anno dall’avvio del servizio, nato da un accordo con il Ministero dell’Interno e quello delle Imprese e del Made in Italy. Il documento numero centomila è stato emesso a Pescara. L’iniziativa era partita nei Comuni sotto i 15 mila abitanti, con il progetto Polis, per poi allargarsi alle grandi città. Oggi il servizio è attivo in oltre 2.700 uffici postali, di cui 2.305 nei piccoli centri e 415 nelle aree urbane. L’obiettivo era semplificare procedure e ridurre tempi e distanze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Poste Italiane supera quota 100 mila passaporti