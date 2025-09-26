Poste Italiane supera quota 100 mila passaporti
Poste Italiane ha superato la soglia dei centomila passaporti rilasciati nei propri uffici. Un risultato raggiunto in poco più di un anno dall’avvio del servizio, nato da un accordo con il Ministero dell’Interno e quello delle Imprese e del Made in Italy. Il documento numero centomila è stato emesso a Pescara. L’iniziativa era partita nei Comuni sotto i 15 mila abitanti, con il progetto Polis, per poi allargarsi alle grandi città. Oggi il servizio è attivo in oltre 2.700 uffici postali, di cui 2.305 nei piccoli centri e 415 nelle aree urbane. L’obiettivo era semplificare procedure e ridurre tempi e distanze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: poste - italiane
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre
Poste Italiane: ad Arezzo i webinar di educazione finanziaria anche in modalità lis
Cagliari ospita il corso “Guida sicura” di Poste Italiane Formazione, prevenzione e collaborazione con la Polizia Stradale al centro dell’iniziativa, che mira a rafforzare la sicurezza dei lavoratori e a diffondere comportamenti responsabili alla guida nelle attività - facebook.com Vai su Facebook
Nasce TIM Energia powered by Poste Italiane. Dal 29/09 TIM amplia il proprio modello d’offerta e, per la prima volta, porta nelle case degli italiani non solo connettività, intrattenimento e servizi digitali, ma anche luce e gas. - X Vai su X
Poste Italiane supera quota 100mila passaporti con il progetto Polis - Il nuovo passaporto può essere ricevuto direttamente a casa: un’opzione scelta dal 79% dei cittadini nei piccoli centri e dal 33% degli utenti nelle grandi città. Si legge su cosenzachannel.it
Poste: tagliato il traguardo dei 100 mila passaporti erogati - «Poste Italiane ha tagliato il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall'avvio del servizio. Segnala msn.com