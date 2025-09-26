Poste Italiane in provincia di Avellino webinar alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale

Avellinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche in provincia di Avellino tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Lunedì 29 settembre è in programma il webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti. Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future”. Durante la sessione, trasmessa in diretta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Poste Italiane: ad Arezzo i webinar di educazione finanziaria anche in modalità lis

poste italiane provincia avellinoAvellino, si ribalta auto delle Poste: ferito il conducente - Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pianodardine, alle porte di Avellino. Lo riporta msn.com

poste italiane provincia avellinoPoste Italiane spegne temporaneamente, durante le ore notturne, 8 sportelli Postamat nella provincia di Avellino - & Poste Italiane& comunica che si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di otto uffici postali in provincia di Avellino nelle sedi di& Aquilonia, Carife, Casalbore, Conza della Camp ... tusinatinitaly.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Provincia Avellino