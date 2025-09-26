Poste | dieci i punti Casa&Famiglia attivi nell’Agrigentino
In provincia di Agrigento i punti Poste Casa&Famiglia arrivano a quota dieci, tra corner e sportelli ribassati, con la sede principale nel capoluogo e altri nove distribuiti sul territorio. Lo comunica Poste Italiane in un aggiornamento sulle attività dedicate ai cittadini.Gli spazi nati per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: poste - dieci
Scegli Poste Energia. La rata è fissa per 12 mesi e puoi avere 50€ di sconto all’anno sull’offerta fibra PosteCasa Ultraveloce. Vai in Ufficio Postale, sull’App o su https://postepay.poste.it/poste-energia-luce-gas/ - facebook.com Vai su Facebook
Scegli Poste Energia. La rata è fissa per 12 mesi e puoi avere 50€ di sconto all’anno sull’offerta fibra PosteCasa Ultraveloce. Vai in Ufficio Postale, sull’App o su postepay.poste.it/poste-energia-… - X Vai su X
Poste Italiane si fa in dieci per i piccoli comuni - È questa la promessa di Poste italiane contenuta nel piano industriale Deliver 2022 che vale 500 milioni di euro l’anno e riafferma ... Riporta panorama.it