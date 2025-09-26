Poste | dieci i punti Casa&Famiglia attivi nell’Agrigentino

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Agrigento i punti Poste Casa&Famiglia arrivano a quota dieci, tra corner e sportelli ribassati, con la sede principale nel capoluogo e altri nove distribuiti sul territorio. Lo comunica Poste Italiane in un aggiornamento sulle attività dedicate ai cittadini.Gli spazi nati per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

