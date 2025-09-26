Porto di Salerno Filt Cgil | Da qui non partiranno armi

Il porto di Salerno non potrà e non dovrà diventare un luogo di transito e smistamento di armi. Le infrastrutture portuali servono allo sviluppo economico, all’occupazione e alla vita delle comunità, non a sostenere la filiera della guerra.Lo hanno sottolineato la Filt Cgil e la Cgil Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: porto - salerno

Torna la "Domenica del Mare", preghiera e solidarietà al Porto di Salerno con il Vescovo Bellandi

Allargamento del porto di Salerno: la protesta dei comuni di Vietri, Cetara e Maiori

Delocalizzare porto Salerno, la proposta di Cammarota in linea con i sindaci della costiera

Centro Culturale Handala Ali - ? ? ?. . SCIOPERO NAZIONALE PER GAZA E PER LA PALESTINA- A SALERNO BLOCCATO IL PORTO A NAPOLI LA STAZIONE CENTRALE E LA STAZIONE MARITTIMA VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZI - facebook.com Vai su Facebook

Filt Cgil Fvg,trasparenza su armi in porto, pronta mobilitazione - La Filt Cgil del Friuli Venezia Giulia chiede al "Governo nazionale e a quello regionale di applicare le leggi e di dimostrare la piena trasparenza" sul transito di armi nei porti regionali, sostenend ... Scrive ansa.it

Portuali e sanitari contro la guerra a Gaza. Domani al Porto di Salerno uno sciopero di 24 ore - In questa drammatica emergenza, lavoratrici e lavoratori portuali e sanitari sono in mobilitazione, chiamati a dare una risposta netta ... Lo riporta msn.com