Portieri Inter il piano di Chivu | alternanza tra Sommer e Martinez fino a fine stagione
Portieri Inter, Chivu chiarisce la gestione della porta: niente gerarchie fisse, spazio a Sommer e Martinez in un’alternanza strategica?. L’ Inter cambia rotta nella gestione dei portieri. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di adottare un sistema diverso rispetto al passato, senza paletti rigidi né divisioni nette tra competizioni. L’alternanza tra Yann Sommer e Josep Martinez non seguirà infatti il tradizionale schema “titolare in campionato e secondo nelle coppe”, ma sarà dettata da rotazioni strategiche, calibrate sul momento e sulle esigenze della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Donnarumma Inter, Pedullà duro: «Patriottismo esagerato e patetico, non serve sbeffeggiare altri portieri»
Juve Inter LIVE: inizia il riscaldamento dei portieri, ufficiali le scelte per il derby d’Italia
Juventus-Inter 4-3. I portieri da sagra paesana. Yildiz ha qualcosa di Kakà. Si affaccia Mourinho sulla spalla di Chivu?
Inter, a Cagliari ancora con Martinez? Il piano di Chivu e il nuovo portiere nel mirino - Lo spagnolo potrebbe trovare la seconda maglia da titolare consecutiva nell'ottica della gestione prevista dal nuovo tecnico Inter ... Scrive msn.com
Inter: Chivu elogia Esposito, poi sull’alternanza dei portieri - L'inter conquista la sua seconda vittoria in campionato, battendo a San Siro il Sassuolo: risultato finale 2- Riporta spaziointer.it