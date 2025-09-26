Portieri Inter il piano di Chivu | alternanza tra Sommer e Martinez fino a fine stagione

Portieri Inter, Chivu chiarisce la gestione della porta: niente gerarchie fisse, spazio a Sommer e Martinez in un’alternanza strategica?. L’ Inter cambia rotta nella gestione dei portieri. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di adottare un sistema diverso rispetto al passato, senza paletti rigidi né divisioni nette tra competizioni. L’alternanza tra Yann Sommer e Josep Martinez non seguirà infatti il tradizionale schema “titolare in campionato e secondo nelle coppe”, ma sarà dettata da rotazioni strategiche, calibrate sul momento e sulle esigenze della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

