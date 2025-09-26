Portico della melica alla sede degli Amici dell’arte la mostra di Romano Bertuzzi
L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle ore 17 nella sede dell’Associazione Amici dell’Arte Aps in via San Siro 13 (complesso monumentale Ricci Oddi): si inaugura la mostra di Romano Bertuzzi che rimarrà aperta nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19."Portico della melica". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
