Portavoce Flotilla | No ad appello di Mattarella

Imolaoggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo ricevuto la proposta del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela in generale della vita umana che noi condividiamo al 100% di deviare la nostra rotta. Noi non possiamo accettare l’appello perché questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio d’essere attaccate.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

