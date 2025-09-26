Porta il cinema in casa tua | le barre luminose smart che si sincronizzano con la TV sono in offertissima
Sentirsi come al cinema, ma in casa propria. Le giuste luci sono la chiave di volta per un’atmosfera da sala e le barre luminose smart di WiZ possono fare la differenza. Disponibili su Amazon a 38,99 euro in offerta, con uno sconto del 35%, offrono diverse funzionalità interessanti: dai comandi vocali alla sincronizzazione con musica e TV, che permette alle luci di cambiare colore seguendo il ritmo dei brani riprodotti o quello che accade sullo schermo. Approfitta dello sconto Per ambienti domestici e postazioni gaming. Le barre luminose WiZ sono, in primis, versatili: adatte sia a chi cerca un’atmosfera rilassante per il soggiorno, sia a chi desidera un’illuminazione d’effetto per la propria postazione di gioco o l’home cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Porta il cinema a casa tua con la Bose Smart Soundbar: oggi la paghi quasi la metà - Offerta Bose Smart Soundbar Dolby Atmos: suono immersivo, tecnologia TrueSpace e dialoghi chiari. Da webnews.it