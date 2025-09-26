Ponte sullo Stretto Salvini | Giusta la richiesta della Corte Conti conto inizio lavori a novembre
Il Ponte sullo Stretto di Messina ''è un'opera unica al mondo, di cui gli italiani sentono parlare da 150 anni e nessuno ha mai realizzato. Abbiamo approvato il progetto definitivo, ci sono i finanziamenti. È un'opera complessa, ci sono migliaia di tavole da studiare e centinaia di pagine del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte Stretto, Bonelli scrive a Meloni: non rispetta criteri Nato
Governo vuole trasformare il Ponte sullo Stretto in opera militare, Bonelli: “Progetto viola criteri Nato, va rifatto”
Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito nazionale dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. #Calabria #Messina #Ponte #Reggio #sicilia #Stretto #TeresaMonaco #AltriSpazi #Sherpa - X Vai su X
POLEMICHE | Ponte sullo Stretto, Salvini: "La sinistra contro 120mila posti lavoro". https://gazzettadelsud.it/?p=2104943 - facebook.com Vai su Facebook
Ponte, Salvini: «Opera unica al mondo» - 1 minuto per la letturaPonte sullo Stretto, dopo i rilievi della Corte dei Conti, interviene il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: «È un’opera complessa ed è giusto che la Corte di Conti chieda t ... Segnala quotidianodelsud.it
Ponte sullo Stretto, Salvini: «Inizio lavori a novembre» - Il Ponte sullo Stretto di Messina «è un’opera unica al mondo, di cui gli italiani sentono parlare da 150 anni e nessuno ha mai realizzato. Riporta corrieredellacalabria.it