ROMA – “E’ giusto che la Corte dei Conti in questi due mesi di tempo chieda tutti i chiarimenti possibili. Conto che entro i primi di novembre ci sia l’ok definitivo e a Messina e Reggio Calabria vedranno gli operai per l’apertura dei lavori”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a ‘Mattino Cinque News’ su Canale 5, a proposito dell’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina. “L’opera dovrebbe essere pronta in sette anni”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ponte sullo Stretto, Salvini: “Ai primi di novembre l’avvio dei lavori”