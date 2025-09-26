Ponte Rete Civica | Parlare di bocciatura significa non conoscere la legge e intanto Salvini fissa una nuova data | Cantieri entro novembre
L'iter amministrativo è ancora in corso e, vista la complessità dell'opera, i ritardi sono da mettere in conto. Ma sul Ponte il vicepremier Matteo Salvini non rinuncia a fissare possibili date per l'inizio dei lavori. O meglio: per l'inizio delle opere di pre-cantierizzazione (ecco quali sono).E. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
"Sicilia anomalia planetaria senza Ponte", Rete Civica rivendica l'utilità dell'opera e chiede al sindaco Basile di cogliere la sfida
Guasto alla rete idrica: operai di Acque al lavoro a Ponte a Egola
La corte dei Conti ha bocciato i numeri del progetto del Ponte sullo Stretto. Personalmente sono favorevole alle infrastrutture, sono anche convinto però che esistano priorità la rete stradale e ferroviaria siciliana e’ un disastro e che comunque #Salvini il ponte - X Vai su X
Rete 7 - Canale 99. . LUPO INVESTITO AL PONTE ALENTO A GORGA - facebook.com Vai su Facebook
Rete civica, 'rischio impugnazione del decreto di indizione dei comizi elettorali' - Riguardo alle prossime elezioni regionali in Valle d'Aosta, "stante le dichiarazioni del presidente della Regione, si profila il rischio di una indizione dei comizi elettorali illegittima ed ... Lo riporta ansa.it