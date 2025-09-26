Ponte Rete Civica | Parlare di bocciatura significa non conoscere la legge e intanto Salvini fissa una nuova data | Cantieri entro novembre

Messinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iter amministrativo è ancora in corso e, vista la complessità dell'opera, i ritardi sono da mettere in conto. Ma sul Ponte il vicepremier Matteo Salvini non rinuncia a fissare possibili date per l'inizio dei lavori. O meglio: per l'inizio delle opere di pre-cantierizzazione (ecco quali sono).E. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - rete

"Sicilia anomalia planetaria senza Ponte", Rete Civica rivendica l'utilità dell'opera e chiede al sindaco Basile di cogliere la sfida

Guasto alla rete idrica: operai di Acque al lavoro a Ponte a Egola

Guasto alla rete idrica: operai di Acque al lavoro a Ponte a Egola

Rete civica, 'rischio impugnazione del decreto di indizione dei comizi elettorali' - Riguardo alle prossime elezioni regionali in Valle d'Aosta, "stante le dichiarazioni del presidente della Regione, si profila il rischio di una indizione dei comizi elettorali illegittima ed ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Rete Civica Parlare