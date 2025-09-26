Ponte di Caiazzano la precisazione della Provincia | I lavori sono ripartiti

Sono ripresi i lavori al ponte “CaiazzanoTanagro” sulla SP 51, che collega Padula e Sassano, dopo il fermo registrato da fine luglio. La Provincia di Salerno ha reso noto che a inizio settembre i pali di fondazione delle spalle sono stati sottoposti a prova di carico. “La direzione lavori – si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

