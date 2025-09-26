La data da segnare sul calendario è quella del 14 dicembre. In quel giorno il ponte di via Ludovico il Moro dovrebbe tornare a collegare viale Repubblica e Città Giardino. "Se la ditta appaltatrice non rispetterà la data - ha spiegato il responsabile unico del progetto, Adriano Sora - sarà rescisso il contratto e verranno applicate le penali". Il punto della situazione è stato fatto mercoledì sera in una commissione comunale I e II congiunta che ha offerto la possibilità di parlare anche ai rappresentanti dei cittadini che appartengono a comitati e associazioni. E, proprio in previsione dell’incontro, martedì i tecnici si erano recati ad Avellino dove il ponte si trova in riparazione in officina, per accertarsi di quanto si stia facendo sul collegamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte, c’è la schiarita: "Sarà pronto a dicembre"