Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 27 settembre a Ponte, in provincia di Benevento, si alza il sipario sulla prima edizione di “Anteprima Carnevale”, la nuova manifestazione culturale e festiva, ideata per valorizzare e rinnovare l’identità del Carnevale Pontese, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale e si propone di creare un ponte tra la memoria storica e la visione futura del Carnevale, con un format multidisciplinare e diffuso sul territorio, aperto alla partecipazione attiva di artisti, cittadini, associazioni, imprese e visitatori. L’iniziativa, in programma questo weekend a Ponte, è organizzata dal Comune di Ponte con il patrocinio della Provincia di Benevento e co-organizzata dal ‘Volks Drugen Club Benevento Air Cooled’, e rientra nel più ampio ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di strada, progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico “Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (POC Campania)” e che vede il Comune di Paupisi come ente capofila’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ponte, al via ‘Anteprima Carnevale’. Il sindaco Caporaso: “Un’occasione per far rivivere il senso più vero del sentirsi comunità”