Pompei | rubano uno scooter ed una bici da un box Arrestato un 31enne dalla Polizia di Stato
Sorpresi a rubare scooter e bici da un garage: 31enne arrestato, in fuga il complice. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Pompei, con precedenti di polizia, per furto in abitazione. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Lepanto, a Pompei, per la segnalazione di un furto all’interno di un box di un’abitazione. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver sorpreso due persone che stavano asportando uno scooter ed una bici di sua proprietà dal suo garage. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: pompei - rubano
DOMICILIA LA TUA AZIENDA a POMPEI: L’indirizzo della tua società parla di te. Un ufficio moderno, accogliente e in una posizione strategica è il miglior biglietto da visita per clienti e partner. Con IBT Centre Pompei puoi avere: Una sede legale prestigios - facebook.com Vai su Facebook
Pompei, rubano uno scooter e una bici da un box: arrestato ladro, caccia al complice - Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Pompei, ... Segnala lostrillone.tv
Pompei: rubano uno scooter ed una bici da un box, arrestato 31enne - POMPEI – Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Pompei, con precedenti di polizia, per furto in abitazione. ilmediano.com scrive