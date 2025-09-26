Pompei | rubano uno scooter ed una bici da un box Arrestato un 31enne dalla Polizia di Stato

Sorpresi a rubare scooter e bici da un garage: 31enne arrestato, in fuga il complice. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Pompei, con precedenti di polizia, per furto in abitazione. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Lepanto, a Pompei, per la segnalazione di un furto all’interno di un box di un’abitazione. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver sorpreso due persone che stavano asportando uno scooter ed una bici di sua proprietà dal suo garage. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it