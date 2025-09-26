Pomezia e Ardea presentano il dossier per Capitale Italiana della Cultura 2028

Pomezia, 26 settembre 2025 – Un territorio che nasce due volte: prima con Enea e Lavinium, poi con la bonifica dell’Agro Romano e la fondazione moderna di Pomezia e della nuova Ardea. È su questa doppia origine – mitica e contemporanea – che si fonda la candidatura congiunta di Pomezia e Ardea a Capitale Italiana della Cultura 2028, il cui dossier è stato ufficialmente presentato ieri dai due Comuni. Il progetto, intitolato “Dal mito di Enea alle città di fondazione: un viaggio tra storia, architettura, identità e memorie nascoste”, propone una narrazione culturale che attraversa i secoli, intrecciando archeologia, urbanistica, memoria e partecipazione civica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: pomezia - ardea

