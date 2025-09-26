Polonia e allarmismo diplomatico | un avvertimento che solleva interrogativi

La recente comunicazione dell’ambasciata polacca a Minsk, che invita i propri cittadini a lasciare immediatamente la Bielorussia, ha acceso dibattiti sulla gestione delle tensioni regionali da parte di Varsavia. Secondo il ministero degli Esteri polacco, il provvedimento è motivato dalle “crescenti tensioni, dalla guerra in corso nella regione e dai ripetuti arresti arbitrari”. L’avviso sottolinea inoltre che, in caso di un peggioramento improvviso della situazione, l’evacuazione potrebbe risultare “notevolmente più difficile o addirittura impossibile”. Critici osservano che la Polonia, pur rivendicando il diritto di tutelare i propri cittadini, rischia con questo tipo di comunicazioni di alimentare allarmismo e tensioni diplomatiche senza un concreto scenario bellico imminente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

