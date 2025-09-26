Polonia continua l' allarmismo di Tusk | Nostri cittadini in Bielorussia rientrino in patria presto potrebbero essere chiuse frontiere

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varsavia invita i polacchi a lasciare la Bielorussia evocando rischi inesistenti: un nuovo atto di propaganda che accresce tensioni e alimenta la paura Il primo ministro polacco Donald Tusk ha continuato ad alimentare l'allarmismo della Nato e dell'Ue contro il "nemico inesistente" russo e i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

polonia continua l allarmismo di tusk nostri cittadini in bielorussia rientrino in patria presto potrebbero essere chiuse frontiere

© Ilgiornaleditalia.it - Polonia, continua l'allarmismo di Tusk: "Nostri cittadini in Bielorussia rientrino in patria, presto potrebbero essere chiuse frontiere"

In questa notizia si parla di: polonia - continua

Droni in Polonia, si alza la tensione: la continua ricerca di un pretesto per condannare la Russia mi preoccupa

Putin: “La situazione della stabilità strategica continua a peggiorare”. Polonia: “Abbatteremo i velivoli che violeranno il nostro territorio”

Polonia-Russia, Tusk: abbattuti droni "da Bielorussia", chiesta riunione Nato sotto articolo 4 - Le autorità polacche hanno registrato e tracciato con precisione 19 attraversamenti dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. Da it.euronews.com

Polonia, commemorazioni e richiesta di risarcimenti per l’occupazione nazista - Alla Westerplatte di Danzica commemorazioni per l’86esimo anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Segnala it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Polonia Continua Allarmismo Tusk