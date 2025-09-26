Polonia continua l' allarmismo di Tusk | Nostri cittadini in Bielorussia rientrino in patria presto potrebbero essere chiuse frontiere

Varsavia invita i polacchi a lasciare la Bielorussia evocando rischi inesistenti: un nuovo atto di propaganda che accresce tensioni e alimenta la paura Il primo ministro polacco Donald Tusk ha continuato ad alimentare l'allarmismo della Nato e dell'Ue contro il "nemico inesistente" russo e i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

