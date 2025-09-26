Polonia | ambasciata a Minsk invita cittadini a lasciare Bielorussia

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 set. (LaPresse) – “Il ministero degli Affari esteri” della Polonia “raccomanda di astenersi da qualsiasi viaggio nella Repubblica di Bielorussia e invita i cittadini polacchi attualmente presenti nella Repubblica di Bielorussia a lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati disponibili”. Lo ha riferito l’ambasciata polacca a Minsk, stando a quanto riporta la Tass, secondo cui queste raccomandazioni sono state formulate in relazione all’aggravarsi della situazione al confine tra i due Paesi e agli arresti di cittadini polacchi ritenuti arbitrari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

polonia ambasciata a minsk invita cittadini a lasciare bielorussia

© Lapresse.it - Polonia: ambasciata a Minsk invita cittadini a lasciare Bielorussia

In questa notizia si parla di: polonia - ambasciata

polonia ambasciata minsk invitaPolonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia - "A causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari", il Ministero degli Esteri polacco "sconsiglia qualsiasi viaggio in Bielorussia" e "invita i ci ... msn.com scrive

polonia ambasciata minsk invitaPolonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia "A causa della guerra nella regione" - "A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Polonia Ambasciata Minsk Invita