Milano, 26 set. (LaPresse) – “Il ministero degli Affari esteri” della Polonia “raccomanda di astenersi da qualsiasi viaggio nella Repubblica di Bielorussia e invita i cittadini polacchi attualmente presenti nella Repubblica di Bielorussia a lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati disponibili”. Lo ha riferito l’ambasciata polacca a Minsk, stando a quanto riporta la Tass, secondo cui queste raccomandazioni sono state formulate in relazione all’aggravarsi della situazione al confine tra i due Paesi e agli arresti di cittadini polacchi ritenuti arbitrari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Polonia: ambasciata a Minsk invita cittadini a lasciare Bielorussia