Polonara rassicura i tifosi e gli appassionati di basket | Tutto ok Un canestro contro la leucemia mieloide

"Trapianto fatto, tutto ok". Con queste parole, in una storia su instagram, Achille Polonara ha rassicurato i suoi tifosi e tutti gli appassionati di basket sulle sue condizioni. La mano sinistra fa il segno della vittoria e sul volto di Achille compare un sorriso. Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo questa mattina – un giorno dopo rispetto a quanto previsto – al policlinico Sant’Orsola di Bologna. Nelle scorse settimane è stato trovato un midollo compatibile al 90% da una donatrice americana, come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli è stata diagnosticata più di tre mesi fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

