Nuovo polo sanitario ad Arcola, la sindaca Monica Paganini (nella foto) e l’assessore alla sanità Stefano Tabone hanno richiesto un incontro con la direzione sanitaria di Asl 5, per illustrare il proprio progetto di investimento sul territorio, che prevede l’acquisizione di spazi da destinare ad ambulatori di medici di medicina generale, ma non solo. Anche a specialisti, infermieri di famiglia, pediatri e assistenti sociali. Il progetto a misura di persona di qualsiasi età e con qualsiasi esigenza, che si era prefissata la sindaca Paganini, sta procedendo a passi da gigante. Dopo la realizzazione dell’Ifec in via Pedemonte, il presidio sociosanitario di comunità, l’obiettivo è fornire ancora più servizi e rendere davvero effettivo il modello delle cure sociosanitarie integrate e di prossimità, in risposta a bisogni crescenti della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo sanitario. Il Comune incontra Asl5