Polizze Rc Auto dal 2022 sono aumentate del 17,5% | la situazione nel Viterbese
Le tariffe Rc auto continuano a salire e segnano nel secondo trimestre del 2025 (il periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno) un incremento del +3,7% su base annua in termini nominali, attestandosi a una media di 415 euro a polizza. Nel confronto col 2022, tuttavia, la crescita complessiva. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
RC auto, polizze più care in Toscana. Prato seconda solo a Napoli
Con la trappola delle polizze-truffa aumentano le auto non assicurate | Grafico
Auto troppo ’anziane’. Così le polizze aumentano
RC AUTO: CODACONS, “TARIFFE CONTINUANO A CRESCERE, +17,5% DAL 2022” - ROMA – “Le tariffe RC auto continuano a salire e segnano nel II trimestre del 2025 un incremento del +3,7% su base annua in termini nominali, attestandosi a una media di 415 euro a polizza. Scrive abruzzoweb.it
Rc auto, ancora rincari sui premi: salgono a 415 euro. Ecco dove costano di più - Rallenta leggermente ma non si arresta la crescita dei premi Rc Auto nel secondo trimestre, malgrado il raffreddamento dell'inflazione, con un costo ... Riporta corriereadriatico.it