Poliziotti genovesi il Siap denuncia | Basta panini freddi e organici ridotti

Genovatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Siap sindacato italiano appartenenti Polizia, lancia un allarme sulla difficile situazione dei poliziotti genovesi impegnati nei servizi di ordine pubblico. Il segretario Roberto Traverso dichiara: “In un momento così delicato per il nostro Paese, è fondamentale ricordare il valore dei servizi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sestri Ponente, la denuncia del Siap: “Commissariato di polizia al limite della sopravvivenza” - Traverso: "Mancano risorse per l'attività investigativa, serve un rafforzamento immediato con almeno tre unità aggiuntiva" ... Come scrive msn.com

