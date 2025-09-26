Polizia lunedì 29 settembre si celebra San Michele Arcangelo
Arezzo, 26 settembre 2025 – Lunedì 29 settembre 2025, si celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Per tale ricorrenza, presso la Chiesa di San Michele sita nella omonima piazza ad Arezzo verrà celebrata la Santa Messa officiata da SE Rev.ma Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, che avrà inizio alle ore 10.30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
