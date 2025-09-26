Polisportiva San Faustino | Un secolo di accoglienza Costruiamo insieme il futuro
"Un secolo di storia sempre con lo sguardo rivolto al futuro". Domani e domenica alla Polisportiva San Faustino di Modena si festeggiano i cento anni di attività con una due giorni ricca di iniziative tra sport, camminate, mostre, memoria, laboratori per bambine e bambini e open day delle attività che ogni giorno animano gli spazi di via Wiligelmo, tutte aperte alla cittadinanza. "La Polisportiva San Faustino è più di un luogo: è una comunità viva, un cuore pulsante che da 100 anni accoglie persone di ogni età. Quest’anno celebriamo il centenario con eventi, riflessioni e feste per valorizzare le radici e costruire insieme il futuro della città", spiega Pier Nicola Tartaglione, presidente della Polisportiva: "Emblema di questo importante anniversario sarà l’opera di Matteo Scappini, che ha scolpito il tronco di un nostro albero caduto trasformandolo in un simbolo di memoria, comunità e futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: polisportiva - faustino
La Polisportiva San Faustino compie un secolo, weekend di festa guardando al futuro
Pranzo sociale – Festa 100 anni Domenica 28 settembre, ore 12:30 Un menù tradizionale per festeggiare insieme i 100 anni della Polisportiva San Faustino Contributo: 20 € Adulti 10 € Bambini Info e prenotazioni: segreteria 059 357553 – 331 - facebook.com Vai su Facebook
I 100 anni di san Faustino. Il futuro delle Polisportive : "Patto tra generazioni" - In programma a partire da sabato iniziative in collaborazione con Arci e Uisp "Non saranno mere celebrazioni, ma l’occasione per rilanciare le comunità" . Segnala ilrestodelcarlino.it
Polisportiva S. Faustino: "Cento anni di storia con lo sguardo al futuro" - La storica polisportiva San Faustino di via Wiligelmo ha festeggiato i 100 anni ripercorrendo le proprie radici ma con lo sguardo rivolto al futuro. Riporta ilrestodelcarlino.it