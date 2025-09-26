"Un secolo di storia sempre con lo sguardo rivolto al futuro". Domani e domenica alla Polisportiva San Faustino di Modena si festeggiano i cento anni di attività con una due giorni ricca di iniziative tra sport, camminate, mostre, memoria, laboratori per bambine e bambini e open day delle attività che ogni giorno animano gli spazi di via Wiligelmo, tutte aperte alla cittadinanza. "La Polisportiva San Faustino è più di un luogo: è una comunità viva, un cuore pulsante che da 100 anni accoglie persone di ogni età. Quest’anno celebriamo il centenario con eventi, riflessioni e feste per valorizzare le radici e costruire insieme il futuro della città", spiega Pier Nicola Tartaglione, presidente della Polisportiva: "Emblema di questo importante anniversario sarà l’opera di Matteo Scappini, che ha scolpito il tronco di un nostro albero caduto trasformandolo in un simbolo di memoria, comunità e futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polisportiva San Faustino : "Un secolo di accoglienza. Costruiamo insieme il futuro"