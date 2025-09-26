Polemiche di confine | Noi non pagheremo la pulizia della strada

CASTELFRANCO Dopo l’antenna per i telefonini. i rifiuti abbandonati sulla circonvallazione. E’ polemica su più fronti tra il Comune di Castelfranco, Altopascio e Lucca. "Castelfranco non pagherà la pulizia della circonvallazione di Altopascio, strada al confine tra i due territori", si legge in una nota del Comune di Castelfranco. Che aggiunge: "La strada nasce come tracciato a servizio del centro altopascese ed è di competenza della provincia di Lucca, la questione della pulizia, è aperta da tempo, ma dai documenti e dalle leggi emerge chiaramente che la strada è di competenza dell’ente lucchese, anche per la pulizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

