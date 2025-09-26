Pogba sfinito dagli allenamenti del Monaco | Credevo di aver firmato per un club di calcio non per una maratona
Paul Pogba lavora per il ritorno in campo, gli allenamenti con il Monaco sono durissimi: "Credevo di aver firmato per un club di calcio, non per una maratona". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Thuram veste Pogba: il dettaglio Juve negli allenamenti in vacanza con Marcus - Mancano ormai pochi giorni al ritorno in campo per la Juventus, pronta a inaugurare la nuova stagione con il raduno alla Continassa fissato per il 24 luglio, sotto la guida di Igor Tudor. tuttosport.com scrive
Hutter (Monaco): "Per quanto riguarda Paul Pogba, penso che avremo l'opportunità di rivederlo dopo la prossima pausa per le nazionali." - Adi Hütter, allenatore dell'AS Monaco, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta dell'ASM sul campo dell'AJ Auxerre. Lo riporta tuttojuve.com