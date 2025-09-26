Pogba scherza sui duri allenamenti al Monaco | Credevo di aver firmato per un club di calcio non per una maratona Le Parisien

Il ritorno del “Polpo” si avvicina. Arrivato a parametro zero il 28 giugno nel Principato, Paul Pogba attende ancora di poter disputare i suoi primi minuti con la maglia del Monaco. Intanto si sta dando da fare. Pogba sta tornando. Scrive Le Parisien: “Il club del Principato ha pubblicato venerdì un lungo video del suo nuovo centrocampista di 32 anni, che continua il lavoro di riatletizzazione secondo il programma di tre mesi previsto al momento della firma per il suo rientro”. Allenamento con e senza palla, sprint, piscina, flessioni. Il francese moltiplica gli esercizi con un preparatore fisico del Monaco: «Pensavo di aver firmato per un club di calcio, non per un club di maratona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

