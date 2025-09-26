Poetico innovatore e contemporaneo | Milano celebra Man Ray

(askanews) – Un innovatore che ha attraversato il Novecento lasciando una traccia profonda e radicale, anche se forse meno sottolineata rispetto a quella di altri artisti. Palazzo Reale a Milano dedica una retrospettiva a Man Ray, cha parte dal suo innovativo approccio alla fotografia per poi allargare il discorso a tutta la sua pratica. «Prima di tutto», ci ha detto Pierre-Yves Butzbach, curatore della mostra milanese insieme a Robert Rocca, « abbiamo voluto aprire una finestra su Man Ray come fotografo, perché da questo punto di vista non è ancora così tanto conosciuto, è più noto come cineasta e creatore di oggetti. 🔗 Leggi su Amica.it

