Pnrr revisione da 14 miliardi | Non ci sono tagli
Vale 14 miliardi la nuova e ultima rimodulazione del Pnrr proposta dal Governo ieri alla cabina di regia di Palazzo Chigi e attesa ora, la prossima settimana, dal passaggio in Parlamento (1 e 2. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: pnrr - revisione
Pnrr, Meloni “Con proposta revisione meno criticità e più efficienza”
Pnrr, al via la revisione. Meloni: “In arrivo l’ottava rata. In 3 anni raggiunto il 100% degli obiettivi”
Pnrr, Meloni: con revisione mettiamo al sicuro tutte le risorse
Pnrr, nuova revisione da 14 miliardi. Fondi totali non cambiano - X Vai su X
La proposta di revisione del Pnrr "ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando durante i lavori della Cabina di Regia. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr, nuova revisione da 14 miliardi. Fondi totali non cambiano - A nove mesi dal traguardo finale del Pnrr il governo vuole una nuova revisione del piano finanziato dall’Europa ma non pensa di rinunciare a un solo euro dei 194,4 miliardi assegnati all’Italia, ... tg24.sky.it scrive
PNRR, il Governo cambia rotta: via libera alla revisione da 14 miliardi - L'obiettivo è rispondere alle nuove sfide e rimodulare le risorse per i progetti non attuabili negli stringenti tempi del Pnrr ... Come scrive energiaoltre.it