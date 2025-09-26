Pnrr parla Foti | Niente tagli al Pnrr
Il ministro in Cabina di Regia: "Il Piano resta da 194,4 miliardi" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: pnrr - parla
Studentati, l’obiettivo Pnrr è lontano: creati meno di metà dei posti. A un anno dalla scadenza siamo indietro. Il ministero parla di molte domande, ma a realizzarli sono soprattutto i privati. @Virdiesse - X Vai su X
Occupazione e Sviluppo in Basilicata: i dati parlano chiaro Nonostante i fondi del PNRR, restano troppi nodi irrisolti: ? Solo il 36% delle donne lavora, uno dei tassi più bassi in Italia. ? Meno del 20% dei giovani ha un lavoro da dipendente. ? La B - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: 'La revisione del Pnrr ci permette di superare le criticità' - La proposta di revisione del Pnrr "ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. Segnala ansa.it
Zes: in arrivo più risorse. Pnrr, no a tagli alla sanità - Il governo si appresta ad aumentare la dotazione per la Zes Unica del Mezzogiorno, che a breve vedrà l’ingresso anche di Marche e Umbria. Secondo ilmessaggero.it