Pnrr Meloni | con revisione mettiamo al sicuro tutte le risorse

Roma, 26 set. (askanews) - Al via a Palazzo Chigi la Cabina di regia sul Pnrr alla presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La proposta di revisione "mette in sicurezza tutte le risorse già previste per il tessuto produttivo" e conferma la dotazione prevista: ha sottolineato la premier, nel suo intervento -. In termini di attuazione, parliamo per la precisione di 428.939 progetti, pari a oltre il 96% dei progetti finanziati che risultano conclusi, in via di conclusione e in corso di esecuzione. Un primato, anche qualitativo, che ci rende orgogliosi: abbiamo dimostrato di essere capaci di utilizzare in modo virtuoso gli strumenti che l'Europa ci ha fornito, diventando un punto di riferimento per tutti gli altri Stati membri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

