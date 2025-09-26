Pnrr Meloni Con proposta revisione meno criticità e più efficienza
ROMA (ITALPRESS) – “La proposta di revisione del Pnrr che nasce da questo lavoro, ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. In particolare, abbiamo previsto l’inserimento di nuove misure attuabili nei tempi molto stringenti previsti dal Piano e il potenziamento di quegli interventi che stanno producendo risultati superiori alle aspettative, con particolare attenzione alla competitività, al potenziamento delle infrastrutture e alla coesione sociale e territoriale della nostra Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Cabina di regia Pnrr. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: pnrr - meloni
Pnrr, Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: “Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai”
Meloni, tempesta perfetta: Pnrr in esaurimento, dazi Usa e migranti. Governo alle corde
Meloni striglia i ministri in ritardo sul Pnrr: “Basta proroghe, chi non spende ne risponderà”
I dati diffusi dalla CGIL sulla Missione Salute del PNRR sono la prova inconfutabile del disastro targato Governo Meloni. Solo il 34% dei fondi PNRR europei destinati alla nostra sanità è stato speso. Meno di un anno alla scadenza e siamo fermi. Ma attenz - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: in cabina di regia proposta di revisione del Pnrr - Sarà trasmessa in Parlamento e poi inviata alla Commissione Ue. Segnala msn.com
Pnrr, corsa alla revisione del Piano per evitare tagli e multe. Meloni: “Superiamo le criticità” - La premier presenta la rimodulazione del programma alla cabina di regia con i ministri. Scrive repubblica.it