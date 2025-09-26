Pnrr ed energia Dal gas all’elettricità due cantieri simbolo della transizione italiana

Il gasdotto Sestino-Minerbio, tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, fa parte della “Linea Adriatica”, il più grande progetto di trasporto del gas realizzato in Italia negli ultimi dieci anni. Consentirà di aumentare la capacità di trasporto lungo l’asse NordSud di circa 5 milioni di metri cubi al giorno. Insieme alla realizzazione di una centrale di compressione a Sulmona faciliterà i flussi dai punti di ingresso nell’Italia meridionale. È previsto un investimento di 375 milioni di euro e l’opera sarà realizzata dalla SNAM entro il mese di agosto del prossimo anno. Il “Tyrrhenian Link” è la “linea di interconnessione est” tra la Sicilia e la Campania, una infrastruttura di cavi sottomarini (511 km) tra Eboli (Salerno) e Caracoli (Palermo). 🔗 Leggi su Formiche.net

