Pnrr ed energia Dal gas all’elettricità due cantieri simbolo della transizione italiana
Il gasdotto Sestino-Minerbio, tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, fa parte della “Linea Adriatica”, il più grande progetto di trasporto del gas realizzato in Italia negli ultimi dieci anni. Consentirà di aumentare la capacità di trasporto lungo l’asse NordSud di circa 5 milioni di metri cubi al giorno. Insieme alla realizzazione di una centrale di compressione a Sulmona faciliterà i flussi dai punti di ingresso nell’Italia meridionale. È previsto un investimento di 375 milioni di euro e l’opera sarà realizzata dalla SNAM entro il mese di agosto del prossimo anno. Il “Tyrrhenian Link” è la “linea di interconnessione est” tra la Sicilia e la Campania, una infrastruttura di cavi sottomarini (511 km) tra Eboli (Salerno) e Caracoli (Palermo). 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: pnrr - energia
Pnrr, 18,3 miliardi all’Italia per autostrade, ferrovie ed energia
Trasporti, energia, scuola: il Sud accelera sul Pnrr, in un mese 15 nuovi bandi
Cabina regia PNRR, Capobianco (Conflavoro): “Dirottare risorse su PMI per AI, costo lavoro e caro energia”
? Le Comunità Energetiche danno nuova energia ai piccoli Comuni. Grazie al PNRR, i Comuni con meno di 50.000 abitanti possono accedere al contributo a fondo perduto fino al 40%. Un’occasione unica per: Rafforzare l’economia locale Creare coesi - facebook.com Vai su Facebook
Dalla terraferma alla Laguna, Venezia cambia energia. Con il PNRR stiamo adeguando la rete elettrica cittadina da 10 a 20 kV per aumentare la potenza disponibile e migliorare la qualità del servizio. Scopri di più nella news http://bit.ly/3KfBB9p #EDistribuzi - X Vai su X
Meloni: in cabina di regia la proposta di revisione del Pnrr, ci permette di superare le criticità - La premier: la proposta di revisione del Pnrr sarà poi trasmessa al Parlamento per le relative valutazioni e successivamente inviata alla Commissione europea per l’approvazione ... Riporta msn.com
Pnrr, ok dalla Cabina di Regia su proposta revisione tecnica - Quinta revisione in due anni del Pnrr, la Cabina di regia sul piano di aiuti europei ha dato il via libera a una "rimodulazione" di alcuni interventi: 600 milioni di euro di investimenti destinati ... Come scrive tg24.sky.it