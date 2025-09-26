Pnrr ed energia Dal gas all’elettricità due cantieri simbolo della transizione italiana

Formiche.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gasdotto Sestino-Minerbio, tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, fa parte della “Linea Adriatica”, il più grande progetto di trasporto del gas realizzato in Italia negli ultimi dieci anni. Consentirà di aumentare la capacità di trasporto lungo l’asse NordSud di circa 5 milioni di metri cubi al giorno. Insieme alla realizzazione di una centrale di compressione a Sulmona faciliterà i flussi dai punti di ingresso nell’Italia meridionale. È previsto un investimento di 375 milioni di euro e l’opera sarà realizzata dalla SNAM entro il mese di agosto del prossimo anno. Il “Tyrrhenian Link” è la “linea di interconnessione est” tra la Sicilia e la Campania, una infrastruttura di cavi sottomarini (511 km) tra Eboli (Salerno) e Caracoli (Palermo). 🔗 Leggi su Formiche.net

pnrr ed energia dal gas all8217elettricit224 due cantieri simbolo della transizione italiana

© Formiche.net - Pnrr ed energia. Dal gas all’elettricità, due cantieri simbolo della transizione italiana

In questa notizia si parla di: pnrr - energia

Pnrr, 18,3 miliardi all’Italia per autostrade, ferrovie ed energia

Trasporti, energia, scuola: il Sud accelera sul Pnrr, in un mese 15 nuovi bandi

Cabina regia PNRR, Capobianco (Conflavoro): “Dirottare risorse su PMI per AI, costo lavoro e caro energia”

Meloni: in cabina di regia la proposta di revisione del Pnrr, ci permette di superare le criticità - La premier: la proposta di revisione del Pnrr sarà poi trasmessa al Parlamento per le relative valutazioni e successivamente inviata alla Commissione europea per l’approvazione ... Riporta msn.com

Pnrr, ok dalla Cabina di Regia su proposta revisione tecnica - Quinta revisione in due anni del Pnrr, la Cabina di regia sul piano di aiuti europei ha dato il via libera a una "rimodulazione" di alcuni interventi: 600 milioni di euro di investimenti destinati ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Energia Gas All8217elettricit224