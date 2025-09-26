Pnrr al via la revisione Meloni | In arrivo l’ottava rata In 3 anni raggiunto il 100% degli obiettivi

Via libera alla proposta di revisione del Pnrr presentata dalla cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi. La proposta sarà poi trasmessa al Parlamento e inviata alla Commissione europea per l’approvazione. I “ritocchi” seguono le indicazioni che Bruxelles ha fornito il 4 giugno scorso. Ed è il frutto – come ha sottolineato la premier Giorgia Melon i nel suo intervento – “dell’attività di ricognizione portata avanti dalla Struttura di missione Pnrr insieme a tutti i ministeri e le amministrazioni titolari di misure e progetti”. Via libera alla revisione del Pnrr della cabina di regia. “La proposta  – assicura Meloni – ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

