Pnnr | Meloni ' Italia più avanti di tutti in Europa in tre anni abbiamo rispettato tutti gli impegni'
Roma, 26 set (Adnkronos) - "Oggi in Cabina di regia abbiamo presentato la proposta di revisione del Pnrr, che sarà ora trasmessa al Parlamento e poi alla Commissione europea. Un lavoro complesso ma necessario, che ci permette di usare meglio le risorse e rafforzare gli interventi davvero utili per imprese, infrastrutture e coesione sociale". Lo scrive sui social Giorgia Meloni. "L'Italia è oggi la Nazione più avanti in Europa nell'attuazione del Piano: centinaia di obiettivi raggiunti, miliardi di euro già trasferiti e oltre 429.000 progetti avviati o conclusi. In tre anni abbiamo rispettato tutti gli impegni presi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pnnr - meloni
++#Pnrr, la premier #Meloni: pronti a ricevere pagamento dell'ottava rata dell'Unione Europea. Ciò "porterà a 374 gli obiettivi complessivamente raggiunti dall'Italia e a superare quota 153 miliardi trasferiti all'Italia, circa il 79% della dotazione finanziaria compl - X Vai su X
È forse il discorso più duro su Israele mai pronunciato da Giorgia Meloni. L’occasione è il suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite. La premessa è la condanna della “ferocia e brutalità” del 7 ottobre che ha prodotto da parte di Israele “una re - facebook.com Vai su Facebook
“Cara Meloni, l’Italia dà armi a Israele. Faccia un decreto d’urgenza per vietarne la vendita”: l’ira di Sommi su Gaza - “Le armi che usa Israele per straziare il popolo palestinese prevengono da tre stati, Stati Uniti, Germania e Italia. Scrive ilfattoquotidiano.it
Meloni: Italia si è riappropriata del posto che merita nel mondo. Schietta, leale e autorevole - La mia missione è fare in modo che l'Italia si riappropri del posto che le spetta, che merita, nel mondo: forte, fiera schietta, leale, in una parola autorevole. Da ilgiornale.it