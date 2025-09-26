Pluto dopo l’abbandono inizia il percorso per diventare cane da pet therapy | È lui che ha salvato me
Il cane Pluto era stato trovato abbandonato e bagnato in un parcheggio da Kimberly Dishon. Dopo avergli prestato le prime cure la donna ha deciso di adottarlo, e dopo averlo conosciuto ha deciso di accompagnarlo nel percorso per diventare un cane da pet therapy: "Credo che me lo abbia mandato mio cucciolo, Mittens, perché che mi sentivo sola dopo la sua morte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
