Milano, 26 settembre 2025 – Una carica di solidarietà nata da uno dei dolori più tremendi da sopportare. La forza d’animo della famiglia Volonghi ha mobilitato energie da Milano a Palermo a sostegno di una battaglia al fianco della sanità pubblica, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’aneurisma, patologia di cui si parla troppo poco e per la quale, a oggi, non esiste un protocollo di prevenzione. L’iniziativa. Ora l’Italia delle buone azioni si mobilita per il primo Trofeo Solaria in memoria di Valentina Giulianelli, organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere al reparto di Neurochirurgia di Cesena che, con l’associazione Picea (Patologie Ischemiche Cerebrali e Aneurisma), darà vita a progetti specifici e borse di studio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Play for Vally: un trofeo di padel per accendere i riflettori sull’aneurisma