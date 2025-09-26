Play for Vally | un trofeo di padel per accendere i riflettori sull’aneurisma
Milano, 26 settembre 2025 – Una carica di solidarietà nata da uno dei dolori più tremendi da sopportare. La forza d’animo della famiglia Volonghi ha mobilitato energie da Milano a Palermo a sostegno di una battaglia al fianco della sanità pubblica, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’aneurisma, patologia di cui si parla troppo poco e per la quale, a oggi, non esiste un protocollo di prevenzione. L’iniziativa. Ora l’Italia delle buone azioni si mobilita per il primo Trofeo Solaria in memoria di Valentina Giulianelli, organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere al reparto di Neurochirurgia di Cesena che, con l’associazione Picea (Patologie Ischemiche Cerebrali e Aneurisma), darà vita a progetti specifici e borse di studio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: play - vally
ORDER OF PLAY - FRIDAY, 12 SEPTEMBER 2025 Campo Centrale - start 12:30 PM [WC] Gianluca Cadenasso (ITA) vs [8] Jelle Sels (NED) Not Before 2:30 PM [WC] Stefano Napolitano (ITA) vs [Q] Pol Martin Tiffon (ESP) Followed By after suitable rest - Zach - facebook.com Vai su Facebook
“Play for Valli”, sbarca il 27 e 28 Settembre al Rio Padel di IgeaMarina - Ai nastri di partenza il primo Trofeo Solaria, l'evento creato in memoria di Valentina Giulianelli, per raccogliere fondi da devolvere al Reparto di Neurochirurgia di Cesena. Segnala newsrimini.it
Bellaria: “Play for Valli”. Al Rio Padel week end di beneficienza - o Trofeo Solaria in memoria di Valentina Giulianelli, per raccogliere fondi da devolvere al Reparto di ... msn.com scrive