Plastic Free torna in campo per ripulire la zona del Tempietto | come partecipare

È tutto pronto per un nuovo maxi evento targato Plastic Free. La data nazionale di questo autunno coinvolgerà 265 città italiane, da nord a sud. Anche a Reggio Calabria i volontari si stanno preparando per un grande evento di pulizia ambientale questo fine settimana.L'appuntamento è per domenica.