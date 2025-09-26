La festa al Parco della Crotta in Città Alta, la sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, il Festival della Valtellina a Bottanuco, la festa del tartufo nero a Bracca (domenica), la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, la sagra dell’uva a Pontida, “Castagna in festa” a Sarnico, “Sapori d’autunno in Val Taleggio” (domenica), “Street food market” a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 26 e domenica 28 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Al Parco della Crotta in Città Alta, a Bergamo, si terrà “Crotta N’Fest 2025”, cibo, musica e divertimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Pizzoccheri, polenta, carbonara e castagne: le sagre del fine-settimana in Bergamasca