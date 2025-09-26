Pizziconi la cassa di espansione è realtà Pronto il suo ‘rubinetto’ | ora l’Arno fa meno paura
Figline e Incisa (Firenze), 26 settembre 2025 – Inaugurato questa mattina il “rubinetto” della cassa di espansione Pizziconi a Figline e Incisa: si tratta delle paratoie alte due metri da alzare ed abbassare da remoto per regolare l’ingresso dell’acqua dell’Arno nell’invaso. L’opera di presa sarà fondamentale in caso di piena: fatte scendere al momento giusto (né troppo presto, prima dell’arrivo di un’onda importante, né troppo tardi) le paratoie permetteranno di far defluire l’acqua nella cassa che, a pieno regime, è già in grado di ricevere tre milioni e 400 mila metri cubi di acqua; quando sarà ultimato il terzo e ultimo modulo, diventeranno 3,8 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
