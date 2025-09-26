Pizziconi la cassa di espansione è realtà Pronto il suo ‘rubinetto’ | ora l’Arno fa meno paura

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Figline e Incisa (Firenze), 26 settembre 2025 – Inaugurato questa mattina il “rubinetto” della cassa di espansione Pizziconi a Figline e Incisa: si tratta delle paratoie alte due metri da alzare ed abbassare da remoto per regolare l’ingresso dell’acqua dell’Arno nell’invaso. L’opera di presa sarà fondamentale in caso di piena: fatte scendere al momento giusto (né troppo presto, prima dell’arrivo di un’onda importante, né troppo tardi) le paratoie permetteranno di far defluire l’acqua nella cassa che, a pieno regime, è già in grado di ricevere tre milioni e 400 mila metri cubi di acqua; quando sarà ultimato il terzo e ultimo modulo, diventeranno 3,8 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pizziconi la cassa di espansione 232 realt224 pronto il suo 8216rubinetto8217 ora l8217arno fa meno paura

© Lanazione.it - Pizziconi, la cassa di espansione è realtà. Pronto il suo ‘rubinetto’: ora l’Arno fa meno paura

In questa notizia si parla di: pizziconi - cassa

Cassa di espansione di Pizziconi pronta per l’inaugurazione. Giani: “Così, proteggeremo Firenze dalle esondazioni dell’Arno”

Arno: inaugurata Pizziconi, prima cassa d’espansione a monte di Firenze. Unico “pezzetto” di difesa in 60 anni

pizziconi cassa espansione 232Arno, completata la cassa d’espansione di Pizziconi - Inaugurata l’opera da 13,3 milioni di euro: paratoie mobili e telecontrollo permetteranno di regolare l’ingresso dell’acqua nell’invaso. Si legge su intoscana.it

Arno, la cassa di espansione di Pizziconi ha ora il suo ‘rubinetto’ - Sì, perché la cassa di Pizziconi a Figline e Incisa &#232; dotata di paratoie alte un ... Secondo gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Pizziconi Cassa Espansione 232