PizzAut | Il Nuovo Food Truck che Promuove l’Inclusione Sociale

PizzAut lancia un innovativo food truck per creare nuove opportunità lavorative per giovani con autismo. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - PizzAut: Il Nuovo Food Truck che Promuove l’Inclusione Sociale

In questa notizia si parla di: pizzaut - nuovo

PizzAut apre un nuovo food truck grazie a Edison Energia (che assume un ragazzo autistico)

PizzAut inaugura a Milano il nuovo food truck realizzato grazie al contributo di #EdisonEnergia e con il patrocinio di @ComuneMI portando la sua flotta a 6 truck che si aggiungono al ristorante di Cassina de' Pecchi e offrendo lavoro e inclusione sociale a 50 r - X Vai su X

PizzAut ha aperto un nuovo food truck a Milano, nell’ambito del progetto Pizzaubus: sarà gestito da persone autistiche assunte a tempo indeterminato. A renderlo possibile il contributo di Edison Energia, che ha anche annunciato l’assunzione a tempo indeter - facebook.com Vai su Facebook

Edison Energia e PizzAut insieme per l’inclusione: un nuovo food truck e l’assunzione di un giovane autistico a tempo indeterminato - Edison Energia rinnova il suo impegno sociale sostenendo PizzAut con la donazione di un food truck gestito da giovani autistici, assunti a tempo indeterminato ... Lo riporta italiaoggi.it

Edison Energia, inaugurato il nuovo food truck di PizzAut e assunto un giovane autistico a tempo indeterminato - Quaglini (Edison Energia): "Fare impresa oggi vuol dire anche generare valore sociale: questa iniziativa con PizzAut ne è una forte testimonianza e ... Si legge su affaritaliani.it