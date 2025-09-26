PizzAut | Il Nuovo Food Truck che Promuove l’Inclusione Sociale

pizzaut il nuovo food truck che promuove l8217inclusione sociale

PizzAut apre un nuovo food truck grazie a Edison Energia (che assume un ragazzo autistico)

Edison Energia e PizzAut insieme per l'inclusione: un nuovo food truck e l'assunzione di un giovane autistico a tempo indeterminato - Edison Energia rinnova il suo impegno sociale sostenendo PizzAut con la donazione di un food truck gestito da giovani autistici, assunti a tempo indeterminato

