Più giro per aumentare le percentuali | il servizio di Sinner sta cambiando Ma contro Alcaraz
L'ex n1 azzurro Omar Camporese ha analizzato il cambio di tattica in battuta di Jannik: "Contro Carlos però potrebbe essere una tattica rischiosa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Troppo Alcaraz-Sinner. Lo sostiene Roger Federer, per il quale in giro per il mondo ci sono alcuni tornei deliberatamente creati con condizioni più lente del cemento per aumentare le possibilità di una finale tra lo spagnolo e l'italiano.
