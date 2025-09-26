Pistoletto in fiera al Ttg L’arte incontra i viaggi con lo sguardo al domani

Hotel sempre più digitali, l‘ intelligenza artificiale che fa il suo ingresso nelle dinamiche turistiche e la ristorazione che cambia il proprio status divenendo un motore in grado di intercettare flussi turistici. Il Ttg, Travel experience e InOut-The Hospitality Community, fanno partire il conto alla rovescia prima del taglio del nastro l’8 di ottobre, e cercano di scrollarsi di dosso le polemiche scatenate dall’esclusione di Israele. Ciò non significa che nella Fiera mancheranno i richiami alla situazione geopolitica internazionale. Quest’anno infatti tra i tanti stand in Fiera entrerà anche l’arte con il pittore e scultore Michelangelo Pistoletto e il suo ‘Terzo Paradiso’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

